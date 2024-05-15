В Швейцарии мужчина напал с ножом на прохожих
В швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, ранены несколько человек. Злоумышленник был задержан полицией спустя два часа после атаки. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на правоохранителей.
Сначала этот человек напал на прохожего на вокзале Цофингена, который находится примерно в 60 км к западу от Цюриха. Затем он атаковал еще нескольких человек недалеко от вокзала и потом укрылся в доме. Спустя примерно два часа его задержала полиция, во время чего злоумышленник был ранен. Личность и мотивы нападавшего, а также точное количество пострадавших пока не разглашаются.
13 апреля в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате чего погибли шесть человек, сообщало 9News со ссылкой на заявление правоохранителей. Еще восемь человек были доставлены в больницы, включая девятимесячного ребенка, перенесшего операцию. Злоумышленник был застрелен полицейским при задержании.