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В Швейцарии мужчина напал с ножом на прохожих

Ведомости

В швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, ранены несколько человек. Злоумышленник был задержан полицией спустя два часа после атаки. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на правоохранителей.

Сначала этот человек напал на прохожего на вокзале Цофингена, который находится примерно в 60 км к западу от Цюриха. Затем он атаковал еще нескольких человек недалеко от вокзала и потом укрылся в доме. Спустя примерно два часа его задержала полиция, во время чего злоумышленник был ранен. Личность и мотивы нападавшего, а также точное количество пострадавших пока не разглашаются.

13 апреля в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате чего погибли шесть человек, сообщало 9News со ссылкой на заявление правоохранителей. Еще восемь человек были доставлены в больницы, включая девятимесячного ребенка, перенесшего операцию. Злоумышленник был застрелен полицейским при задержании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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