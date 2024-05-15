В Швейцарии мужчина напал с ножом на прохожих

Сначала этот человек напал на прохожего на вокзале Цофингена, который находится примерно в 60 км к западу от Цюриха. Затем он атаковал еще нескольких человек недалеко от вокзала и потом укрылся в доме. Спустя примерно два часа его задержала полиция, во время чего злоумышленник был ранен. Личность и мотивы нападавшего, а также точное количество пострадавших пока не разглашаются.