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Число погибших в результате атаки в ТЦ Сиднея выросло до шести человек

Ведомости

В результате нападения неизвестного мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее погибли шесть человек, сообщает 9News со ссылкой на заявление правоохранителей. Злоумышленник был застрелен полицейским при задержании.

Еще восемь человек доставлены в больницы Сиднея, включая девятимесячного ребенка, перенесшего операцию.

Личность нападавшего человека устанавливается, у полиции есть сведения, кто это может быть. По предварительным данным, сообщила комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб, нападение было случайным, а не целенаправленной террористической атакой.

«Мы немного знаем об этом человеке, но ждем подтверждения его личности. Если это действительно тот, о ком мы думаем, у нас нет опасений, что у этого человека есть какие-то идеи. Другими словами, это не террористический акт», – пояснила Уэбб.

По данным полиции, мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction днем 13 апреля около 15:20 по местному времени (08:20 мск). В это время поблизости находилась старший офицер полиции, и покупатели ТЦ сообщили ей об атаке. При попытке задержания сотрудница правоохранительных органов застрелила злоумышленника.

Ранее «Ведомости» писали, что после происшествия посетителей торгового центра эвакуировали, а людям рекомендовали избегать этого района. Здание будет закрыто для посещения 14 апреля, а осмотр места преступления продолжится в течение нескольких дней, отмечает 9News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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