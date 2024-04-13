Число погибших в результате атаки в ТЦ Сиднея выросло до шести человек
В результате нападения неизвестного мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее погибли шесть человек, сообщает 9News со ссылкой на заявление правоохранителей. Злоумышленник был застрелен полицейским при задержании.
Еще восемь человек доставлены в больницы Сиднея, включая девятимесячного ребенка, перенесшего операцию.
Личность нападавшего человека устанавливается, у полиции есть сведения, кто это может быть. По предварительным данным, сообщила комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб, нападение было случайным, а не целенаправленной террористической атакой.
«Мы немного знаем об этом человеке, но ждем подтверждения его личности. Если это действительно тот, о ком мы думаем, у нас нет опасений, что у этого человека есть какие-то идеи. Другими словами, это не террористический акт», – пояснила Уэбб.
По данным полиции, мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction днем 13 апреля около 15:20 по местному времени (08:20 мск). В это время поблизости находилась старший офицер полиции, и покупатели ТЦ сообщили ей об атаке. При попытке задержания сотрудница правоохранительных органов застрелила злоумышленника.
Ранее «Ведомости» писали, что после происшествия посетителей торгового центра эвакуировали, а людям рекомендовали избегать этого района. Здание будет закрыто для посещения 14 апреля, а осмотр места преступления продолжится в течение нескольких дней, отмечает 9News.