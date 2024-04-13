Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее

По меньшей мере четыре человека считаются погибшими, пишет The Guardian. При этом неизвестно, входит ли в это число нападавший. В полиции Нового Южного Уэльса позднее подтвердили, что в результате нападения погибли пять человек. По данным предварительного расследования, нападавший мужчина действовал в одиночку.