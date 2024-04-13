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Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее

Ведомости

Несколько человек получили ранения после нападения неизвестного на посетителей торгового центра в Сиднее, нападавший мужчина был застрелен, сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет Reuters.

После происшествия посетителей торгового центра эвакуировали, а людям рекомендовали избегать этого района. Полиция сообщила, что после стрельбы начался «критический инцидент». Reuters со ссылкой на свидетелей пишет, что в торговом центре были слышны выстрелы. 

По меньшей мере четыре человека считаются погибшими, пишет The Guardian. При этом неизвестно, входит ли в это число нападавший. В полиции Нового Южного Уэльса позднее подтвердили, что в результате нападения погибли пять человек. По данным предварительного расследования, нападавший мужчина действовал в одиночку.

Представитель службы скорой помощи штата сообщил NBC News, что среди пострадавших был девятимесячный ребенок. Его доставили в детскую больницу Сиднея с ножевым ранением. Всего, по информации телеканала, в больницы доставили семь человек, подробности об их состоянии неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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