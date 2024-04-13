Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее
Несколько человек получили ранения после нападения неизвестного на посетителей торгового центра в Сиднее, нападавший мужчина был застрелен, сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет Reuters.
После происшествия посетителей торгового центра эвакуировали, а людям рекомендовали избегать этого района. Полиция сообщила, что после стрельбы начался «критический инцидент». Reuters со ссылкой на свидетелей пишет, что в торговом центре были слышны выстрелы.
По меньшей мере четыре человека считаются погибшими, пишет The Guardian. При этом неизвестно, входит ли в это число нападавший. В полиции Нового Южного Уэльса позднее подтвердили, что в результате нападения погибли пять человек. По данным предварительного расследования, нападавший мужчина действовал в одиночку.
Представитель службы скорой помощи штата сообщил NBC News, что среди пострадавших был девятимесячный ребенок. Его доставили в детскую больницу Сиднея с ножевым ранением. Всего, по информации телеканала, в больницы доставили семь человек, подробности об их состоянии неизвестны.