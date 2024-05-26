Макрон заявил об угрозе гибели Европы
Европа переживает момент, который имеет экзистенциальное значение, она может умереть, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который 26 мая прибыл в Германию с трехдневным государственным визитом.
«Я думаю, что мы переживаем момент в нашей Европе, который имеет экзистенциальное значение, потому что я действительно верю, что наша Европа может умереть», – сказал глава государства.
Французский президент также порассуждал о том, какой была бы Европа, если бы в ее руководстве стояли националисты. По его мнению, не было бы вакцины, отсутствовал бы потенциал для реагирования на миграционные проблемы, а также возможности для управления декарбонизацией. Европа также отказалась бы от поддержки Украины в пользу России, которую «поддерживают все националисты в наших странах».
«Я также думаю, что <...> наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», – сказал Макрон.
Французский лидер в апреле выступил с похожим прогнозом. Он заявил в Сорбонне, что в ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС необходимы военные партнерства с третьими странами, а не только с США.