Макрон заявил об угрозе гибели Европы

Французский президент также порассуждал о том, какой была бы Европа, если бы в ее руководстве стояли националисты. По его мнению, не было бы вакцины, отсутствовал бы потенциал для реагирования на миграционные проблемы, а также возможности для управления декарбонизацией. Европа также отказалась бы от поддержки Украины в пользу России, которую «поддерживают все националисты в наших странах».