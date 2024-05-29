Илон Маск может стать консультантом Трампа в случае его победы на выборах
Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить владельцу Tesla Илону Маску роль своего консультанта в случае победы на выборах президента США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По информации источников, предполагаемая роль Маска еще до конца не проработана, но, вероятно, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.
По словам собеседников издания, Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем также проинформировал Трампа о разработанном ими плане инвестирования в проект по предотвращению фальсификации данных на выборах. Пельтц и Маск также рассказали Трампу о кампании, которая ведется в кругах американской элиты. Маск и его политические союзники устраивают собрания влиятельных бизнес-лидеров по всей стране и пытаются убедить их не поддерживать кампанию по переизбранию президента Байдена.
Издание обращает внимание, что еще два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между ними установились дружеские отношения, и по мере приближения выборов они, по данным источников, периодически общаются по телефону, обсуждая вопросы иммиграции, технологий и науки, а также космические силы США. По словам собеседников, их взгляды и интересы все больше совпадают.
3 мая Маск предрек обесценивание валюты США, если проблема государственного долга страны не будет решена. В соцсети X он написал: «Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить».