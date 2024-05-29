Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Илон Маск может стать консультантом Трампа в случае его победы на выборах

Ведомости

Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить владельцу Tesla Илону Маску роль своего консультанта в случае победы на выборах президента США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации источников, предполагаемая роль Маска еще до конца не проработана, но, вероятно, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой – по этим вопросам американский бизнесмен стал высказываться более активно.

По словам собеседников издания, Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем также проинформировал Трампа о разработанном ими плане инвестирования в проект по предотвращению фальсификации данных на выборах. Пельтц и Маск также рассказали Трампу о кампании, которая ведется в кругах американской элиты. Маск и его политические союзники устраивают собрания влиятельных бизнес-лидеров по всей стране и пытаются убедить их не поддерживать кампанию по переизбранию президента Байдена.

Издание обращает внимание, что еще два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между ними установились дружеские отношения, и по мере приближения выборов они, по данным источников, периодически общаются по телефону, обсуждая вопросы иммиграции, технологий и науки, а также космические силы США. По словам собеседников, их взгляды и интересы все больше совпадают.

3 мая Маск предрек обесценивание валюты США, если проблема государственного долга страны не будет решена. В соцсети X он написал: «Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных