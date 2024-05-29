Илон Маск может стать консультантом Трампа в случае его победы на выборах

Издание обращает внимание, что еще два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между ними установились дружеские отношения, и по мере приближения выборов они, по данным источников, периодически общаются по телефону, обсуждая вопросы иммиграции, технологий и науки, а также космические силы США. По словам собеседников, их взгляды и интересы все больше совпадают.