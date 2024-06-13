Саудовский принц отказался от участия в саммите G7

Наследный принц направил телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони, в которой поблагодарил за приглашение на встречу и выразил сожаление, что не сможет принять в ней участие из-за обстоятельств, связанных с контролем организации хаджа. В этом году паломничество мусульман в Мекку пройдет с 14 по 19 июня.