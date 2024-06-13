Саудовский принц отказался от участия в саммите G7
Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд не будет присутствовать на саммите G7 в Италии. Об этом сообщает агентство SPA.
Наследный принц направил телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони, в которой поблагодарил за приглашение на встречу и выразил сожаление, что не сможет принять в ней участие из-за обстоятельств, связанных с контролем организации хаджа. В этом году паломничество мусульман в Мекку пройдет с 14 по 19 июня.
Он также пожелал Италии успешно провести саммит и подчеркнул глубину отношений Саудовской Аравии и республики.
Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. Ожидается, что на его полях пройдет встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Они должны подписать соглашение о безопасности. Зеленский 12 июня встретился с саудовским принцем в ходе посещения королевства с необъявленным визитом.
12 июня Bloomberg писало, что лидеры G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от замороженных активов РФ. Технические детали сделки будут окончательно согласованы после саммита.