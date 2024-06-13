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Саудовский принц отказался от участия в саммите G7

Ведомости

Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд не будет присутствовать на саммите G7 в Италии. Об этом сообщает агентство SPA.

Наследный принц направил телеграмму премьер-министру Италии Джорджии Мелони, в которой поблагодарил за приглашение на встречу и выразил сожаление, что не сможет принять в ней участие из-за обстоятельств, связанных с контролем организации хаджа. В этом году паломничество мусульман в Мекку пройдет с 14 по 19 июня.

Он также пожелал Италии успешно провести саммит и подчеркнул глубину отношений Саудовской Аравии и республики.

Саммит лидеров стран G7 проходит с 13 по 15 июня в Бриндизи на юго-востоке Италии. Ожидается, что на его полях пройдет встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Они должны подписать соглашение о безопасности. Зеленский 12 июня встретился с саудовским принцем в ходе посещения королевства с необъявленным визитом.

12 июня Bloomberg писало, что лидеры G7 приняли решение о выделении Киеву $50 млрд до конца 2024 г. за счет прибыли от замороженных активов РФ. Технические детали сделки будут окончательно согласованы после саммита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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