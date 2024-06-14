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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive. 

«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким. Я положил конец трубопроводу. Его название “Северный поток –2”», – отметил Трамп. 

По словам экс-президента США, после этого Путин в личном разговоре назвал его другом, отметив, что ему «не хотелось бы видеть врага» в Трампе. Американский политик отметил, что «здоров ладить друг с другом». Трамп добавил, что выстраивать отношения с сильными людьми у него получается лучше, чем со слабыми. 

До этого Трамп уже не раз отмечал, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным. В январе американский политик заявил, что нужно ладить с руководителями стран с «мощным ядерным оружием». Он также неоднократно говорил, что боевые действия не начались бы на Украине, если бы он оставался президентом США, поскольку его уважали.

23 мая Трамп заявил, что добьется освобождения журналиста Эвана Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США, еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах. Политик добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого».

В Кремле, комментируя слова Трампа, подчеркнули, что Путин не контактирует с бывшим президентом США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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