Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

До этого Трамп уже не раз отмечал, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным. В январе американский политик заявил, что нужно ладить с руководителями стран с «мощным ядерным оружием». Он также неоднократно говорил, что боевые действия не начались бы на Украине, если бы он оставался президентом США, поскольку его уважали.