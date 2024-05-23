Песков: Путин не контактирует с Трампом

Российский лидер добавил, что за границей под стражей также находятся люди, которых Москва не считает связанными со спецслужбами. В пример он привел россиянина, который отбывает наказание в одной из стран – союзников США. По словам Путина, этот человек из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Имя гражданина он не уточнил. В Кремле предпочли оставить без ответа вопрос о том, имел ли в виду Путин Вадима Красикова.