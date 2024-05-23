Песков: Путин не контактирует с Трампом
Президент РФ Владимир Путин не контактирует с бывшим президентом США Дональдом Трампом, обсуждение обмена заключенных и осужденных должно проходить в тишине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского экс-лидера о том, что тот намерен добиться освобождения журналиста Эвана Гершковича.
«Каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет. Что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то здесь можно сказать – как мы неоднократно повторяли – что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно. Только так они могут быть результативными», – подчеркнул Песков.
23 мая Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что добьется освобождения Гершковича. По его словам, это произойдет почти сразу после выборов президента США, еще до инаугурации. Трамп выразил уверенность, что победит на выборах. Политик добавил, что США не придется «ничего платить» за это и что Путин согласится освободить Гершковича для него, «но не для кого-либо другого».
Журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. По информации ФСБ, он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергли эти обвинения. 7 апреля 2023 г. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже. Суд неоднократно продлевал арест репортера, в предыдущий раз – до 30 июня 2024 г.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Гершкович может быть обменян, переговоры об этом ведутся по линии спецслужб. При этом президент допустил, что соглашение на этот счет может быть достигнуто при наличии встречных движений со стороны партнеров, имея в виду представителей иностранных спецслужб.
Российский лидер добавил, что за границей под стражей также находятся люди, которых Москва не считает связанными со спецслужбами. В пример он привел россиянина, который отбывает наказание в одной из стран – союзников США. По словам Путина, этот человек из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Имя гражданина он не уточнил. В Кремле предпочли оставить без ответа вопрос о том, имел ли в виду Путин Вадима Красикова.