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ПВО сбила ночью 33 беспилотника над четырьмя регионами России

Ведомости

Ночью 23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников. В общей сложности было уничтожено 33 дрона, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Над Брянской областью ПВО сбила 28 украинских беспилотников, над Смоленской областью – еще два. Два дрона было уничтожено над Липецкой областью и еще один над Тульской областью.

23 июня губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что система ПВО уничтожила над Смоленском и Ярцево украинские беспилотники.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Приграничные регионы начали подвергаться обстрелам ВСУ после начала спецоперации на Украине. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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