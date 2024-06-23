ПВО сбила ночью 33 беспилотника над четырьмя регионами России
Ночью 23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников. В общей сложности было уничтожено 33 дрона, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Над Брянской областью ПВО сбила 28 украинских беспилотников, над Смоленской областью – еще два. Два дрона было уничтожено над Липецкой областью и еще один над Тульской областью.
23 июня губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что система ПВО уничтожила над Смоленском и Ярцево украинские беспилотники.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Приграничные регионы начали подвергаться обстрелам ВСУ после начала спецоперации на Украине. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.