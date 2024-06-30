В сети опубликовали кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
Российский летчик-истребитель на Су-27П из Калининградской области стал первым победителем «конкурса» красивых перехватов Telegram-канала FighterBomber.
Согласно информации канала, летчик ВКС России перехватил в воздушном пространстве датский истребитель F-16.
«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», – написал автор канала.
29 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции в очередной раз совершил опасное сближение с российским боевым самолетом Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел в провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 м. Летчик ВКС России предотвратил столкновение с западным дроном, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.