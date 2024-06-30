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В сети опубликовали кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16

Ведомости

Российский летчик-истребитель на Су-27П из Калининградской области стал первым победителем «конкурса» красивых перехватов Telegram-канала FighterBomber.

Согласно информации канала, летчик ВКС России перехватил в воздушном пространстве датский истребитель F-16.

«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», – написал автор канала.

29 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции в очередной раз совершил опасное сближение с российским боевым самолетом Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел в провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 м. Летчик ВКС России предотвратил столкновение с западным дроном, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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