MQ-9 Reaper снова совершил опасное сближение с Су-35 в небе над Сирией

28 июня Минобороны России сообщило о возросшей интенсивности полетов разведывательных БПЛА США над акваторией Черного моря, которые используются для наведения ракет, предоставленных Украине странами Запада. В связи с этим, а также после удара по пляжу в Севастополе министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать предложения по мерам реагирования.