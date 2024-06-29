MQ-9 Reaper снова совершил опасное сближение с Су-35 в небе над Сирией
Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции в очередной раз совершил опасное сближение с российским боевым самолетом Су-35 в небе над Сирией, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Инцидент произошел в провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 м. Летчик ВКС России предотвратил столкновение с западным дроном, продемонстрировав высокий уровень профессионализма, уточнили в оборонном ведомстве.
Аналогичные инциденты уже происходили несколько раз в июне. В Минобороны уже обвинили страны Запада в обострении обстановки в Сирии и создании предпосылок для возникновения опасных авиационных инцидентов.
28 июня Минобороны России сообщило о возросшей интенсивности полетов разведывательных БПЛА США над акваторией Черного моря, которые используются для наведения ракет, предоставленных Украине странами Запада. В связи с этим, а также после удара по пляжу в Севастополе министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать предложения по мерам реагирования.
Однако в Вашингтоне ответили, что самолеты и беспилотники США продолжат полеты в международном воздушном пространстве, где это разрешено законом.