Хуситы опубликовали видео атаки дрона на греческий сухогруз
Йеменские хуситы опубликовали кадры атаки по греческому сухогрузу Transworld Navigator. Соответствующее видео показал в эфире телеканал Al Mayadeen News.
Утверждается, что хуситы атаковали сухогруз Transworld Navigator с помощью нового морского дрона за «нарушение запрета на движение кораблей, направляющихся в Израиль».
24 июня Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что хуситы атаковали сухогруз Transworld Navigator, который ходил под флагом Либерии. Члены экипажа получили незначительные травмы, после повреждений судно продолжило движение.
29 июня хуситы сообщили о четырех крупных операциях против американских и израильских кораблей. Они заявили, что операции «являются законным ответом на продолжающуюся американо-израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа».
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.