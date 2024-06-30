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Хуситы опубликовали видео атаки дрона на греческий сухогруз

Ведомости

Йеменские хуситы опубликовали кадры атаки по греческому сухогрузу Transworld Navigator. Соответствующее видео показал в эфире телеканал Al Mayadeen News.

Утверждается, что хуситы атаковали сухогруз Transworld Navigator с помощью нового морского дрона за «нарушение запрета на движение кораблей, направляющихся в Израиль».

24 июня Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что хуситы атаковали сухогруз Transworld Navigator, который ходил под флагом Либерии. Члены экипажа получили незначительные травмы, после повреждений судно продолжило движение.

29 июня хуситы сообщили о четырех крупных операциях против американских и израильских кораблей. Они заявили, что операции «являются законным ответом на продолжающуюся американо-израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа».

Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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