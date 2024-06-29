Хуситы атаковали четыре судна в Красном и Средиземном морях

Первая операция, согласно заявлению, была проведена совместно с сопротивлением в Ираке и была направлена против нефтяного судна Waler в Средиземном море, направлявшегося в порт Хайфы. В ходе второй операции по американскому судну Delonix в Красном море было выпущено несколько баллистических ракет. Третья операция была направлена на судно Johannes Maersk в Средиземном море, принадлежащее компании Maersk, которая нарушила запрет на заход в порты Палестины. Нарушение запрета также стало причиной атаки на четвертое судно Ioannis в Красном море.