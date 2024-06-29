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Хуситы атаковали четыре судна в Красном и Средиземном морях

Ведомости

Йеменские хуситы заявили о четырех крупных операциях против американских и израильских кораблей. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление хуситов.

Первая операция, согласно заявлению, была проведена совместно с сопротивлением в Ираке и была направлена против нефтяного судна Waler в Средиземном море, направлявшегося в порт Хайфы. В ходе второй операции по американскому судну Delonix в Красном море было выпущено несколько баллистических ракет. Третья операция была направлена на судно Johannes Maersk в Средиземном море, принадлежащее компании Maersk, которая нарушила запрет на заход в порты Палестины. Нарушение запрета также стало причиной атаки на четвертое судно Ioannis в Красном море.

Хуситы заявили, что эти операции «являются законным ответом на продолжающуюся американо-израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа» и что операции будут продолжаться до тех пор, «пока агрессия не прекратится и не будет снята блокада с палестинского народа».

27 июня йеменские хуситы нанесли несколько ракетных ударов по «жизненно важной цели» в Хайфе и атаковали корабль Seajoy в Красном море. Удары по Хайфе наносились крылатыми ракетами. Операция была совместной с «Исламским сопротивлением Ирака» и, по словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, «достигла своей цели». 26 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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