Хуситы атаковали четыре судна в Красном и Средиземном морях
Йеменские хуситы заявили о четырех крупных операциях против американских и израильских кораблей. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление хуситов.
Первая операция, согласно заявлению, была проведена совместно с сопротивлением в Ираке и была направлена против нефтяного судна Waler в Средиземном море, направлявшегося в порт Хайфы. В ходе второй операции по американскому судну Delonix в Красном море было выпущено несколько баллистических ракет. Третья операция была направлена на судно Johannes Maersk в Средиземном море, принадлежащее компании Maersk, которая нарушила запрет на заход в порты Палестины. Нарушение запрета также стало причиной атаки на четвертое судно Ioannis в Красном море.
Хуситы заявили, что эти операции «являются законным ответом на продолжающуюся американо-израильскую агрессию против палестинского народа в секторе Газа» и что операции будут продолжаться до тех пор, «пока агрессия не прекратится и не будет снята блокада с палестинского народа».
27 июня йеменские хуситы нанесли несколько ракетных ударов по «жизненно важной цели» в Хайфе и атаковали корабль Seajoy в Красном море. Удары по Хайфе наносились крылатыми ракетами. Операция была совместной с «Исламским сопротивлением Ирака» и, по словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, «достигла своей цели». 26 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа.