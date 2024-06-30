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ВС России нанесли удар по базе «Кракена» под Харьковом

Ведомости

Бойцы Вооруженных сил России ударили по базе украинского националистического батальона «Кранен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) недалеко от Харькова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По данным Лебедева, который передал информацию соратников, удар пришелся по пригороду Харькова, рядом с Основянским озером. На территории базы проходили обучение украинские националисты.

30 июня Министерство обороны России сообщило, что бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине населенного пункта Киров, используя подземный тоннель длинной более 3 км.

До этого тем же днем оборонное ведомство отчиталось об установлении контроля над н. п. Спорное в ДНР.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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