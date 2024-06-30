ВС России нанесли удар по базе «Кракена» под Харьковом

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.