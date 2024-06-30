ВС России нанесли удар по базе «Кракена» под Харьковом
Бойцы Вооруженных сил России ударили по базе украинского националистического батальона «Кранен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) недалеко от Харькова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По данным Лебедева, который передал информацию соратников, удар пришелся по пригороду Харькова, рядом с Основянским озером. На территории базы проходили обучение украинские националисты.
30 июня Министерство обороны России сообщило, что бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине населенного пункта Киров, используя подземный тоннель длинной более 3 км.
До этого тем же днем оборонное ведомство отчиталось об установлении контроля над н. п. Спорное в ДНР.
Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Целями он называл защиту населения от киевского режима, демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.