Бойцы группировки «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи тоннеля

30 июня Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). На данном направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».