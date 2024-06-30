Бойцы группировки «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи тоннеля
Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» ВС России заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Киров, используя подземный тоннель протяженностью более 3 км. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Через тоннель вдоль канала Северский Донец военные смогли зайти в тыл опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. Противнику пришлось оставить позиции.
По тоннелю удалось также наладить снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами.
30 июня Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). На данном направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».