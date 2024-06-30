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Бойцы группировки «Центр» заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи тоннеля

Ведомости

Штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» ВС России заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Киров, используя подземный тоннель протяженностью более 3 км. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Через тоннель вдоль канала Северский Донец военные смогли зайти в тыл опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. Противнику пришлось оставить позиции.

По тоннелю удалось также наладить снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами.

30 июня Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). На данном направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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