Израильский самолет не смог дозаправиться после экстренной посадки в Турции
Самолет израильской авиакомпании El Al совершил экстренную посадку в турецкой Анталье из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, однако с дозаправкой, в которой нуждалось воздушное судно, возникли проблемы, передают израильские и турецкие СМИ.
Самолет выполнял рейс из Варшавы в Тель-Авив, приземлившись в Анталье, одного из пассажиров передали медикам, после чего экипаж начал готовиться к продолжению полета. Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на представителя авиакомпании, сотрудники аэропорта отказались осуществлять дозаправку самолета из солидарности с палестинцами, несмотря на то, что приземление носило экстренный характер.
В результате самолет направился на греческий остров Родос, где он сможет получить необходимое топливо.
Турецкое агентство Anadoly, в свою очередь, сообщает, что срыв дозаправки произошел по вине экипажа израильского самолета. Со ссылкой на дипломатический источник издание утверждает, что капитан воздушного судна «решил отказаться по собственному желанию», хотя сотрудники уже были готовы начать дозаправку.