Израильский самолет не смог дозаправиться после экстренной посадки в Турции

Самолет выполнял рейс из Варшавы в Тель-Авив, приземлившись в Анталье, одного из пассажиров передали медикам, после чего экипаж начал готовиться к продолжению полета. Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на представителя авиакомпании, сотрудники аэропорта отказались осуществлять дозаправку самолета из солидарности с палестинцами, несмотря на то, что приземление носило экстренный характер.