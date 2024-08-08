РФ и КНР активизируют сотрудничество по безопасности работы в космосе

8 августа стало известно, что ВВС Великобритании (RAF) построят в Уэльсе спутниковую станцию для отслеживания действий Китая и России в космосе. В RAF также отметили, что за последнее десятилетие Китай превратился в космическую сверхдержаву, бросая вызов США.