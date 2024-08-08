РФ и КНР активизируют сотрудничество по безопасности работы в космосе
Россия и Китай активизируют сотрудничество в обеспечении безопасности деятельности в космосе, сообщили в МИДе.
«Осуществлен обмен мнениями по широкому кругу вопросов использования и исследования космического пространства в мирных целях, включая международно-правовое регулирование, а также обеспечение долгосрочной устойчивости и безопасности космической деятельности. Особое внимание уделено повестке дня комитета ООН по космосу», – говорится в сообщении МИДа.
8 августа стало известно, что ВВС Великобритании (RAF) построят в Уэльсе спутниковую станцию для отслеживания действий Китая и России в космосе. В RAF также отметили, что за последнее десятилетие Китай превратился в космическую сверхдержаву, бросая вызов США.