Трамп: США в опасности из-за отсутствия уважения России и Китая

Он неоднократно заявлял, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В январе политик заявил, что нужно ладить с руководителями стран с «мощным ядерным оружием». Он также не раз говорил, что боевые действия не начались бы на Украине, если бы он оставался президентом США, поскольку его уважали.