Трамп: США в опасности из-за отсутствия уважения России и Китая
Соединенные Штаты находятся в опасном положении, так как Россия и Китай больше не уважают их, заявил кандидат на пост американского президента от республиканской партии Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
«Наша страна никогда не была в такой опасности – как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп также выразил мнение, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.
Он неоднократно заявлял, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В январе политик заявил, что нужно ладить с руководителями стран с «мощным ядерным оружием». Он также не раз говорил, что боевые действия не начались бы на Украине, если бы он оставался президентом США, поскольку его уважали.