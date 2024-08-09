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Трамп: США в опасности из-за отсутствия уважения России и Китая

Ведомости

Соединенные Штаты находятся в опасном положении, так как Россия и Китай больше не уважают их, заявил кандидат на пост американского президента от республиканской партии Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

«Наша страна никогда не была в такой опасности – как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает, Китай нас больше не уважает», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп также выразил мнение, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Он неоднократно заявлял, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В январе политик заявил, что нужно ладить с руководителями стран с «мощным ядерным оружием». Он также не раз говорил, что боевые действия не начались бы на Украине, если бы он оставался президентом США, поскольку его уважали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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