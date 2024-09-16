В Госдуму внесен проект о назначении Матыцина и Шульгинова главами комитетов
В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета по энергетике, депутата Ирины Белых – на должность главы комитета по просвещению, депутата Ольги Казаковой на должность главы комитета по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина – на должность главы комитета по спорту. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Согласно проекту, также предлагается утвердить состав комитета по государственному строительству и законодательству в количестве 16 депутатов, комитета по просвещению (11 депутатов) и комитета по культуре (10 депутатов), комитета по физической культуре (13 депутатов).
16 сентября Абрамченко, Матыцин и Шульгинов были включены в состав фракции ЕР в Госдуме. В Думе состоялось фракционное собрание. Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России». Партия предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Шульгинова предложат на пост главы комитета по энергетике, а Матыцина – на должность руководителя комитета по спорту.