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В Госдуму внесен проект о назначении Матыцина и Шульгинова главами комитетов

Ведомости

В Госдуму внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета по энергетике, депутата Ирины Белых – на должность главы комитета по просвещению, депутата Ольги Казаковой на должность главы комитета по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина – на должность главы комитета по спорту. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту, также предлагается утвердить состав комитета по государственному строительству и законодательству в количестве 16 депутатов, комитета по просвещению (11 депутатов) и комитета по культуре (10 депутатов), комитета по физической культуре (13 депутатов).

16 сентября Абрамченко, Матыцин и Шульгинов были включены в состав фракции ЕР в Госдуме. В Думе состоялось фракционное собрание. Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России». Партия предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Шульгинова предложат на пост главы комитета по энергетике, а Матыцина – на должность руководителя комитета по спорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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