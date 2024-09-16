В Госдуму внесен проект о назначении Матыцина и Шульгинова главами комитетов

16 сентября Абрамченко, Матыцин и Шульгинов были включены в состав фракции ЕР в Госдуме. В Думе состоялось фракционное собрание. Шульгинов выдвигался на выборы самовыдвиженцем, Абрамченко и Матыцин – от «Единой России». Партия предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Шульгинова предложат на пост главы комитета по энергетике, а Матыцина – на должность руководителя комитета по спорту.