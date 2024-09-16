В Госдуму внесли проект постановления о назначении Абрамченко зампредом
Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы внесла проект постановления о назначении Виктории Абрамченко на должность заместителя председателя Госдумы. Соответствующий документ размещен в думской базе.
«Дума федерального собрания Российской Федерации постановляет: избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы», – говорится в документе. Проект постановления могут включить в порядок работы заседания 17 сентября.
16 сентября Абрамченко включили в состав фракции «Единая Россия». До этого она победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области. По одномандатному избирательному округу №152 она набрала 75,73% голосов избирателей.
В Госдуму также внесен проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета по энергетике, а экс-министра спорта Олега Матыцина – на должность главы комитета по спорту.