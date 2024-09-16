The Times: без согласия США Великобритания не одобрит удары ВСУ по РФ
Великобритания не позволит Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия против целей в России без согласия Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Times.
Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой «страх» и проявить «решительность» в этом вопросе. Пять бывших министров обороны и один бывший премьер-министр призвали британского премьер-министра Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление только укрепит позиции России.
Однако источники The Times сообщили, что Великобритания не будет «действовать в одиночку», поскольку американские системы наведения считаются решающим фактором в обеспечении попадания ракет в цель.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.
16 сентября генеральный НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в том случае, если страны НАТО позволят Киеву бить по территории России западным оружием, альянс не станет частью украинского конфликта. Он пояснил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи Москве.