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Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена на инициативе Казахстана

Ведомости

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была отменена по инициативе казахстанской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц прибыл в Астану 16 сентября. На встрече двух глав была принята Совместная декларацию о сотрудничестве. Помимо этого, члены делегаций подписали меморандумы о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и НБРК, о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между министерством науки и высшего образования Казахстана и министерством иностранных дел ФРГ, пишет nur.kz.

На встрече с Шольцем Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Прежде всего это коснется всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Токаев выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. «На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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