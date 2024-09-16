Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена на инициативе Казахстана
Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была отменена по инициативе казахстанской стороны. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц прибыл в Астану 16 сентября. На встрече двух глав была принята Совместная декларацию о сотрудничестве. Помимо этого, члены делегаций подписали меморандумы о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и НБРК, о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между министерством науки и высшего образования Казахстана и министерством иностранных дел ФРГ, пишет nur.kz.
На встрече с Шольцем Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Прежде всего это коснется всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Токаев выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. «На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – добавил он.