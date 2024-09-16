Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена на инициативе Казахстана

На встрече с Шольцем Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Прежде всего это коснется всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Токаев выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. «На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки», – добавил он.