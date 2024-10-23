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Захарова осудила британского дипломата за нападение на журналистов во Внуково

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, заявив, что по ситуации можно «увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Захаровой, британские официальные лица не имеют представлений о безопасности журналистов, о свободе слова и уважении к профессии журналиста.

Как писали «РИА Новости», ранее в различных Telegram-каналах появились видео Додда в московском аэропорту «Внуково», на котором британский дипломат набросился на российских журналистов. Журналисты попытались задать ему вопросы, но в ответ на это Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ, а позже толкнул девушку с микрофоном.

Говоря о бейдже журналиста, Захарова заявила: «Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти – возможно, они вообще не знают – российское законодательство на это счет». Представитель МИДа призвала британца вернуть бейдж или поехать обратно в аэропорт для его поисков.

13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Великобритания координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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