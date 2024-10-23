Захарова осудила британского дипломата за нападение на журналистов во Внуково
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, заявив, что по ситуации можно «увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ» (цитата по «РИА Новости»).
По словам Захаровой, британские официальные лица не имеют представлений о безопасности журналистов, о свободе слова и уважении к профессии журналиста.
Как писали «РИА Новости», ранее в различных Telegram-каналах появились видео Додда в московском аэропорту «Внуково», на котором британский дипломат набросился на российских журналистов. Журналисты попытались задать ему вопросы, но в ответ на это Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ, а позже толкнул девушку с микрофоном.
Говоря о бейдже журналиста, Захарова заявила: «Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти – возможно, они вообще не знают – российское законодательство на это счет». Представитель МИДа призвала британца вернуть бейдж или поехать обратно в аэропорт для его поисков.
13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Великобритания координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения.