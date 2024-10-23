Захарова осудила британского дипломата за нападение на журналистов во Внуково

Как писали «РИА Новости», ранее в различных Telegram-каналах появились видео Додда в московском аэропорту «Внуково», на котором британский дипломат набросился на российских журналистов. Журналисты попытались задать ему вопросы, но в ответ на это Додд сорвал бейдж с одного из представителей СМИ, а позже толкнул девушку с микрофоном.