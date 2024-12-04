Пашинян: Ереван и Баку согласовали 90% проекта мирного соглашения

4 декабря Пашинян на правчасе в парламенте также ответил на вопрос касательно возвращения в ОДКБ. По словам армянского премьера, в настоящий момент это почти невозможно. Он добавил, что государство уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.