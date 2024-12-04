Пашинян: Ереван и Баку согласовали 90% проекта мирного соглашения
Армения и Азербайджан к настоящему моменту утвердили 90% проекта мирного соглашения, сторонам осталось приложить последние усилия и подписать его. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его слова передает ТАСС.
«90% работы над проектом мирного соглашения выполнено, осталось подписать его», – подчеркнул политик, отметив, что не видит причин для новой эскалации между Ереваном и Баку.
4 декабря Пашинян на правчасе в парламенте также ответил на вопрос касательно возвращения в ОДКБ. По словам армянского премьера, в настоящий момент это почти невозможно. Он добавил, что государство уже считает себя вне ОДКБ, и поэтому не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.