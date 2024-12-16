Трамп допустил отзыв разрешения на удары поставленными ВСУ ракетами вглубь России
Решение действующего американского лидера Джо Байдена о нанесении Украиной ударов дальнобойным оружием вглубь территории России может быть пересмотрено, заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
«Я не думаю, что им нужно было разрешать наносить ракетные удары на 200 миль вглубь России», – сказал Трамп, добавив, что это было «плохое» решение (цитата по «РИА Новости»).
12 декабря издщание Time сообщало, что Трамп выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявив, что таким образом американцы разжигают конфликт.
17 ноября Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, писала The New York Times со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждали, что оружие будет применяться в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.
16 декабря Путин заявил, что Запад доводит Россию до «красной черты», а после ответа со стороны РФ запугивает собственное население.