Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп допустил отзыв разрешения на удары поставленными ВСУ ракетами вглубь России

Ведомости

Решение действующего американского лидера Джо Байдена о нанесении Украиной ударов дальнобойным оружием вглубь территории России может быть пересмотрено, заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать наносить ракетные удары на 200 миль вглубь России», – сказал Трамп, добавив, что это было «плохое» решение (цитата по «РИА Новости»).

12 декабря издщание Time сообщало, что Трамп выступил против ударов американским дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявив, что таким образом американцы разжигают конфликт.

17 ноября Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, писала The New York Times со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждали, что оружие будет применяться в первую очередь «для защиты украинских войск» в Курской области. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.

16 декабря Путин заявил, что Запад доводит Россию до «красной черты», а после ответа со стороны РФ запугивает собственное население.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных