Госдеп пообещал продолжить противодействие сотрудничеству России и КНДР
США продолжат принимать меры, направленные против сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества [между РФ и КНДР]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на спецоперации. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».
16 декабря представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что северокорейские солдаты якобы впервые погибли в боях с ВСУ в Курской области. В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что были убиты и ранены не менее 30 военнослужащих КНДР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что с вопросом о якобы гибели солдат КНДР в Курской области следует обратиться к Минобороны РФ.