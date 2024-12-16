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Госдеп пообещал продолжить противодействие сотрудничеству России и КНДР

Ведомости

США продолжат принимать меры, направленные против сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы продолжим предпринимать надлежащие меры, отвечающие на нашу обеспокоенность из-за данного беспрецедентного сотрудничества [между РФ и КНДР]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на спецоперации. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

16 декабря представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что северокорейские солдаты якобы впервые погибли в боях с ВСУ в Курской области. В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что были убиты и ранены не менее 30 военнослужащих КНДР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что с вопросом о якобы гибели солдат КНДР в Курской области следует обратиться к Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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