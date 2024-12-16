Госдеп пообещал продолжить противодействие сотрудничеству России и КНДР

В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на спецоперации. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».