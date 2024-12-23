Минтранс рассматривает запуск прямых рейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном
Минтранс России рассматривает возможность запуска прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт, пишет ТАСС.
«Малайзия, Бразилия, совсем недавно Пакистан к нам обратился с такой просьбой, здесь мы тоже сейчас анализируем ситуацию», – сказал министр.
По его словам, диалог поддерживается с разными странами вне зависимости от популярности направления. Министерство заинтересовано, чтобы к нему также присоединялись представители турбизнеса, «потому что те компании, которые оказывают эту услугу по формированию туристического пакета, они должны принимать самое непосредственное участие».
В декабре в Москве состоялся международный форум по деловому туризму Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, в котором приняли участие более 1300 представителей индустрии делового туризма из государств БРИКС. Эксперты из РФ и других стран обсудили глобальные вызовы, с которыми они столкнулись в 2024 г., а также перспективы развития бизнес-туризма в рамках объединения. За два дня конгресса состоялось 13 деловых сессий, на которых выступали более 50 российских и зарубежных специалистов.