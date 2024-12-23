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Минтранс рассматривает запуск прямых рейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Ведомости

Минтранс России рассматривает возможность запуска прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт, пишет ТАСС.

«Малайзия, Бразилия, совсем недавно Пакистан к нам обратился с такой просьбой, здесь мы тоже сейчас анализируем ситуацию», – сказал министр.

По его словам, диалог поддерживается с разными странами вне зависимости от популярности направления. Министерство заинтересовано, чтобы к нему также присоединялись представители турбизнеса, «потому что те компании, которые оказывают эту услугу по формированию туристического пакета, они должны принимать самое непосредственное участие».

В декабре в Москве состоялся международный форум по деловому туризму Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, в котором приняли участие более 1300 представителей индустрии делового туризма из государств БРИКС. Эксперты из РФ и других стран обсудили глобальные вызовы, с которыми они столкнулись в 2024 г., а также перспективы развития бизнес-туризма в рамках объединения. За два дня конгресса состоялось 13 деловых сессий, на которых выступали более 50 российских и зарубежных специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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