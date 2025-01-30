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Кандидат на пост главы нацразведки США назвала вторжение в Ирак провалом

Ведомости

Кандидат на пост главы национальной разведки США Тули Габбард назвала вторжение в Ирак в 2003 г. «большим провалом» с точки зрения национальной безопасности. Об этом она заявила на слушаниях в сенате, где рассматривалась ее кандидатура на должность.

«Это катастрофическое решение привело к смерти тысяч американских солдат, миллионов людей на Ближнем Востоке, массовой миграции, дестабилизации, которая подорвала безопасность и стабильность наших европейских союзников, возникновению ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), усилению "Аль-Каиды" и других исламистских и джихадистских группировок», – сказала Габбард.

В 2003 г. США начали военную операцию в Ираке, свергнув режим Саддама Хусейна. Операция, оправданная угрозой наличия оружия массового уничтожения у Ирака, вызвала международные споры и привела к долгосрочной нестабильности в регионе, а также усилила влияние Ирана, который поддерживал различные шиитские силы в Ираке.

В 2024 г. Габбард официально стала членом Республиканской партии, хотя она была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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