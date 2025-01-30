Кандидат на пост главы нацразведки США назвала вторжение в Ирак провалом

Кандидат на пост главы национальной разведки США Тули Габбард назвала вторжение в Ирак в 2003 г. «большим провалом» с точки зрения национальной безопасности. Об этом она заявила на слушаниях в сенате, где рассматривалась ее кандидатура на должность.