Кандидат на пост главы нацразведки США назвала вторжение в Ирак провалом
Кандидат на пост главы национальной разведки США Тули Габбард назвала вторжение в Ирак в 2003 г. «большим провалом» с точки зрения национальной безопасности. Об этом она заявила на слушаниях в сенате, где рассматривалась ее кандидатура на должность.
«Это катастрофическое решение привело к смерти тысяч американских солдат, миллионов людей на Ближнем Востоке, массовой миграции, дестабилизации, которая подорвала безопасность и стабильность наших европейских союзников, возникновению ИГИЛ
В 2003 г. США начали военную операцию в Ираке, свергнув режим Саддама Хусейна. Операция, оправданная угрозой наличия оружия массового уничтожения у Ирака, вызвала международные споры и привела к долгосрочной нестабильности в регионе, а также усилила влияние Ирана, который поддерживал различные шиитские силы в Ираке.
В 2024 г. Габбард официально стала членом Республиканской партии, хотя она была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США.