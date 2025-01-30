Reuters: контрольно-пропускной пункт в Газе будет укомплектован военными США
Частная военная американская компания разместит около 100 солдат-ветеранов спецназа США на контрольно-пропускном пункте в секторе Газе, сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо о найме.
Размещением военных будет заниматься компания UG Solutions. Они будут работать на контрольно-пропускном пункте в центральной части Газы. Некоторые солдаты уже находятся на пункте, сообщил Reuters представитель компании. Точное количество солдат не уточняется. Однако известно, что целью набора является 96 человек, имеющих опыт службы в спецподразделениях США.
В письме говорится, что военные будут вооружены винтовками М4, а также пистолетами Glock, которые используются в армиях Израиля и США.
Представитель компании сообщил, что американские военные будут размещены вдали от местных жителей и в их обязанности не будет входить взаимодействие с ними. В электронном письме UG Solutions говорилось, что его основной задачей будет являться «внутреннее управление контрольно-пропускными пунктами и проверка транспортных средств».
Компания UG Solutions является неизвестной в сфере частных американских компаний. Единственный представитель компании не ответил на запрос Reuters с просьбой о комментарии сообщения.
Источник издания в американской частной охранной компании, знакомый с контрактом UG Solutions, сообщил, что, по его мнению, размещение американцев в Газе может быть опасным и что он опасается, что боевые действия могут начаться «очень быстро».
Также неясно, что будет контролировать нахождение американских войск в Газе и какой закон будет регулировать действия военных компании. Отмечается риск столкновения с боевиками «Хамас» или палестинцами, недовольными поддержкой США израильского наступления в Газе.
Канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не дала комментария по данному поводу.