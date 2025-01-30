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Reuters: контрольно-пропускной пункт в Газе будет укомплектован военными США

Ведомости

Частная военная американская компания разместит около 100 солдат-ветеранов спецназа США на контрольно-пропускном пункте в секторе Газе, сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо о найме. 

Размещением военных будет заниматься компания UG Solutions. Они будут работать на контрольно-пропускном пункте в центральной части Газы. Некоторые солдаты уже находятся на пункте, сообщил Reuters представитель компании. Точное количество солдат не уточняется. Однако известно, что целью набора является 96 человек, имеющих опыт службы в спецподразделениях США. 

В письме говорится, что военные будут вооружены винтовками М4, а также пистолетами Glock, которые используются в армиях Израиля и США.

Представитель компании сообщил, что американские военные будут размещены вдали от местных жителей и в их обязанности не будет входить взаимодействие с ними. В электронном письме UG Solutions говорилось, что его основной задачей будет являться «внутреннее управление контрольно-пропускными пунктами и проверка транспортных средств».

Компания UG Solutions является неизвестной в сфере частных американских компаний. Единственный представитель компании не ответил на запрос Reuters с просьбой о комментарии сообщения.

Источник издания в американской частной охранной компании, знакомый с контрактом UG Solutions, сообщил, что, по его мнению, размещение американцев в Газе может быть опасным и что он опасается, что боевые действия могут начаться «очень быстро». 

Также неясно, что будет контролировать нахождение американских войск в Газе и какой закон будет регулировать действия военных компании. Отмечается риск столкновения с боевиками «Хамас» или палестинцами, недовольными поддержкой США израильского наступления в Газе.

Канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не дала комментария по данному поводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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