Reuters: контрольно-пропускной пункт в Газе будет укомплектован военными США

Представитель компании сообщил, что американские военные будут размещены вдали от местных жителей и в их обязанности не будет входить взаимодействие с ними. В электронном письме UG Solutions говорилось, что его основной задачей будет являться «внутреннее управление контрольно-пропускными пунктами и проверка транспортных средств».