Трамп связал влияние политики разнообразия с авиакатастрофой в Вашингтоне

Самолет, следовавший из Уичито, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. По заявлению Трампа, выживших в авиакатастрофе нет.