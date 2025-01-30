Трамп связал влияние политики разнообразия с авиакатастрофой в Вашингтоне
Политика разнообразия, действующая в федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), могла повлиять на авиакатастрофу в Вашингтоне 29 января, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Стремление FAA к разнообразию включает в себя акцент на найме людей с тяжелыми умственными и психическими нарушениями. <...> FAA заявляет, что люди с тяжелыми нарушениями являются наиболее недопредставленным сегментом рабочей силы. <...> Они приложили большие усилия, чтобы внести разнообразие в программу FAA», – сказал он (цитата по CNN).
Трамп убежден, что на должностях авиадиспетчера должны быть «блестящие люди». Для подобной работы «нужен особый талант».
Самолет, следовавший из Уичито, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. По заявлению Трампа, выживших в авиакатастрофе нет.
На борту упавшего пассажирского самолета были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов и их воспитанники. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.