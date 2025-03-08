Захарова ответила на угрозы атаковать Крымский мост

11 апреля 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост. Атаки на мост со стороны Украины происходят в связи с тем, что Киев считает Крым, перешедший под контроль РФ в 2014 г., своей территорией.