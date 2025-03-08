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Захарова ответила на угрозы атаковать Крымский мост

Ведомости

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о намерении атаковать Крымский мост, пишет «РИА Новости».

Украина дважды повредила Крымский мост – в октябре 2022-го и в июле 2023 г. Неижпапы в интервью The Guardian заявил, что «Бог любит троицу». «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины – "Ведомости") скоро обретет их мощи», – сказала Захарова.

Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 г. Тогда был подорван грузовой автомобиль, обрушились два пролета автомобильной части моста, пострадала железнодорожная часть, погибли пять человек. Вторая атака произошла в июле 2023 г. Тогда надводные беспилотники вновь повредили пролет автомобильной части моста, погибла семейная пара, их дочь выжила.

11 апреля 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост. Атаки на мост со стороны Украины происходят в связи с тем, что Киев считает Крым, перешедший под контроль РФ в 2014 г., своей территорией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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