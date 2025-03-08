Захарова ответила на угрозы атаковать Крымский мост
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о намерении атаковать Крымский мост, пишет «РИА Новости».
Украина дважды повредила Крымский мост – в октябре 2022-го и в июле 2023 г. Неижпапы в интервью The Guardian заявил, что «Бог любит троицу». «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины – "Ведомости") скоро обретет их мощи», – сказала Захарова.
Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 г. Тогда был подорван грузовой автомобиль, обрушились два пролета автомобильной части моста, пострадала железнодорожная часть, погибли пять человек. Вторая атака произошла в июле 2023 г. Тогда надводные беспилотники вновь повредили пролет автомобильной части моста, погибла семейная пара, их дочь выжила.
11 апреля 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Axel Springer заявил, что Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, – в частности, разрушить Крымский мост. Атаки на мост со стороны Украины происходят в связи с тем, что Киев считает Крым, перешедший под контроль РФ в 2014 г., своей территорией.