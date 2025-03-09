Израиль прекращает энергоснабжение Газы
Подача электроэнергии в сектор Газа будет прекращена. Соответствующее распоряжение дал министр энергетики Израиля Эли Коэн, пишет The Times of Israel.
Согласно материалу, Коэн поручил Израильской электроэнергетической корпорации «немедленно прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа». Издание связывает этот шаг с попыткой «усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля».
«Мы задействуем все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись, и мы позаботимся о том, чтобы «Хамас» не был в Газе на следующий день», – сказал Коэн.
Отмечается также, что офис Коэна распространяет письмо, направленное в Международную электротехническую комиссию (International Electrotechnical Commission, IEC) с требованием прекратить продажу электроэнергии электростанциям в Газе.
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился остановить поставки в Газу гуманитарной помощи. Сообщалось, что решение было принято из-за завершения первой фазы сделки об обмене заложников и прекращении огня в анклаве, а также из-за отказа радикальной палестинской группировки «Хамас» принять предложение спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на время священного мусульманского месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Соглашение действовало до 18 февраля.