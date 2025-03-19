Песков: отсутствие договороспособности у киевского режима налицо

В ходе телефонного разговора, который состоялся 18 марта между президентами России и США, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин выразил согласие с предложением Дональда Трампа о взаимном отказе сторон от атак по объектам энергетической инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о начале переговоров по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.