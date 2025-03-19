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Песков: отсутствие договороспособности у киевского режима налицо

Ведомости

Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», – пояснил представитель Кремля.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 18 марта между президентами России и США, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин выразил согласие с предложением Дональда Трампа о взаимном отказе сторон от атак по объектам энергетической инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о начале переговоров по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

По словам Пескова, президент России немедленно дал соответствующие указания министерству обороны, которые были незамедлительно выполнены. В этот момент в воздухе уже находились семь российских беспилотников, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате Вооруженные силы России сами сбили свои собственные беспилотники с помощью комплекса «Панцирь» и истребителя ВКС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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