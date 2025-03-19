Песков: отсутствие договороспособности у киевского режима налицо
Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», – пояснил представитель Кремля.
В ходе телефонного разговора, который состоялся 18 марта между президентами России и США, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин выразил согласие с предложением Дональда Трампа о взаимном отказе сторон от атак по объектам энергетической инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о начале переговоров по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.
По словам Пескова, президент России немедленно дал соответствующие указания министерству обороны, которые были незамедлительно выполнены. В этот момент в воздухе уже находились семь российских беспилотников, нацеленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате Вооруженные силы России сами сбили свои собственные беспилотники с помощью комплекса «Панцирь» и истребителя ВКС России.