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Правительство одобрило передачу акций «Алмаз – Антея» в УК корпорации «Комета»

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Правительство России одобрило передачу акций двух научно-исследовательских институтов концерна «Алмаз – Антей» в уставный капитал корпорации «Комета». В частности, речь идет об акциях Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения и НИИ «Субмикрон». Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных актов.

Согласно постановлению, «Комета» в рамках допэмиссии получит 985 750 обыкновенных акций (38,8% капитала) АО «НИИ оптико-электронного приборостроения» и 262 003 обыкновенных акции (47,46% капитала) АО «НИИ «Субмикрон».

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» был создан в 2002 г. по указу президента и постановлению правительства РФ. В его состав вошли десятки предприятий – заводов, НПО, КБ и НИИ, специализирующихся на разработке и производстве зенитных ракетных комплексов разной дальности, радиолокационных систем и автоматизированных средств управления. В 2007 г. концерн был укрупнен, и на настоящий момент объединяет более 60 предприятий в 18 регионах России.

Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения основан в 1969 г. как филиал № 2 Государственного оптического института им. С. И. Вавилова. Он занимается наземной отработкой крупногабаритной космической оптики, исследованиями мощных лазеров и испытаниями оптических и оптико-электронных приборов перед их серийным производством.

НИИ «Субмикрон» разрабатывает и поставляет оборудование для авиационных систем опознавания, цифровые комплексы управления приводами для различных типов самолетов, а также бортовые системы управления и обработки информации для космических кораблей и аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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