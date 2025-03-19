Правительство одобрило передачу акций «Алмаз – Антея» в УК корпорации «Комета»

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» был создан в 2002 г. по указу президента и постановлению правительства РФ. В его состав вошли десятки предприятий – заводов, НПО, КБ и НИИ, специализирующихся на разработке и производстве зенитных ракетных комплексов разной дальности, радиолокационных систем и автоматизированных средств управления. В 2007 г. концерн был укрупнен, и на настоящий момент объединяет более 60 предприятий в 18 регионах России.