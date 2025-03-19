Правительство одобрило передачу акций «Алмаз – Антея» в УК корпорации «Комета»
Правительство России одобрило передачу акций двух научно-исследовательских институтов концерна «Алмаз – Антей» в уставный капитал корпорации «Комета». В частности, речь идет об акциях Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения и НИИ «Субмикрон». Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных актов.
Согласно постановлению, «Комета» в рамках допэмиссии получит 985 750 обыкновенных акций (38,8% капитала) АО «НИИ оптико-электронного приборостроения» и 262 003 обыкновенных акции (47,46% капитала) АО «НИИ «Субмикрон».
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» был создан в 2002 г. по указу президента и постановлению правительства РФ. В его состав вошли десятки предприятий – заводов, НПО, КБ и НИИ, специализирующихся на разработке и производстве зенитных ракетных комплексов разной дальности, радиолокационных систем и автоматизированных средств управления. В 2007 г. концерн был укрупнен, и на настоящий момент объединяет более 60 предприятий в 18 регионах России.
Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения основан в 1969 г. как филиал № 2 Государственного оптического института им. С. И. Вавилова. Он занимается наземной отработкой крупногабаритной космической оптики, исследованиями мощных лазеров и испытаниями оптических и оптико-электронных приборов перед их серийным производством.
НИИ «Субмикрон» разрабатывает и поставляет оборудование для авиационных систем опознавания, цифровые комплексы управления приводами для различных типов самолетов, а также бортовые системы управления и обработки информации для космических кораблей и аппаратов.