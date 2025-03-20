Газета
Телеграм
/ Политика

FT: ЕС может исключить три страны из оборонного фонда в 150 млрд евро

Ведомости

Европейский союз планирует ограничить доступ к новому оборонному фонду на 150 млрд евро для компаний из США, Великобритании и Турции, если их страны не подпишут соглашения о безопасности с Брюсселем. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Согласно предложению Европейской комиссии, фонд будет доступен только для оборонных предприятий ЕС и третьих стран, заключивших соответствующие соглашения с блоком. В рамках этой инициативы также вводятся ограничения на передовые вооружения, если третьи страны имеют контроль над их дизайном или условиями использования.

Такое решение стало победой Франции и ряда других стран, настаивающих на политике «Покупай европейское» в сфере обороны. Этот шаг обусловлен опасениями по поводу надежности США как долгосрочного партнера на фоне политики президента США Дональда Трампа. Минимум 65% средств фонда должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и Украине. Остальные 35% могут использоваться на закупку продукции из стран, подписавших оборонные пакты с ЕС, таких как Япония, Южная Корея и Албания.

Великобритания активно лоббировала участие в программе, учитывая ее ключевую роль в европейской оборонной коалиции. Однако переговоры о пакте безопасности между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за разногласий по другим вопросам, включая миграцию и рыболовство. Решение исключить Великобританию и Турцию создаст трудности для крупных европейских оборонных компаний, которые тесно связаны с партнерами на этих рынках. Окончательное одобрение инициативы зависит от большинства стран ЕС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных