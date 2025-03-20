FT: ЕС может исключить три страны из оборонного фонда в 150 млрд евро
Европейский союз планирует ограничить доступ к новому оборонному фонду на 150 млрд евро для компаний из США, Великобритании и Турции, если их страны не подпишут соглашения о безопасности с Брюсселем. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Согласно предложению Европейской комиссии, фонд будет доступен только для оборонных предприятий ЕС и третьих стран, заключивших соответствующие соглашения с блоком. В рамках этой инициативы также вводятся ограничения на передовые вооружения, если третьи страны имеют контроль над их дизайном или условиями использования.
Такое решение стало победой Франции и ряда других стран, настаивающих на политике «Покупай европейское» в сфере обороны. Этот шаг обусловлен опасениями по поводу надежности США как долгосрочного партнера на фоне политики президента США Дональда Трампа. Минимум 65% средств фонда должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и Украине. Остальные 35% могут использоваться на закупку продукции из стран, подписавших оборонные пакты с ЕС, таких как Япония, Южная Корея и Албания.
Великобритания активно лоббировала участие в программе, учитывая ее ключевую роль в европейской оборонной коалиции. Однако переговоры о пакте безопасности между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик из-за разногласий по другим вопросам, включая миграцию и рыболовство. Решение исключить Великобританию и Турцию создаст трудности для крупных европейских оборонных компаний, которые тесно связаны с партнерами на этих рынках. Окончательное одобрение инициативы зависит от большинства стран ЕС.