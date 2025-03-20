FT: ЕС может исключить три страны из оборонного фонда в 150 млрд евро

Такое решение стало победой Франции и ряда других стран, настаивающих на политике «Покупай европейское» в сфере обороны. Этот шаг обусловлен опасениями по поводу надежности США как долгосрочного партнера на фоне политики президента США Дональда Трампа. Минимум 65% средств фонда должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и Украине. Остальные 35% могут использоваться на закупку продукции из стран, подписавших оборонные пакты с ЕС, таких как Япония, Южная Корея и Албания.