Премьер Словакии Фицо назвал шуткой слова о критике со стороны главы ЕК

По словам Фицо, на пресс-конференции он в ироничной форме сказал журналистам, что якобы получил резкое замечание от главы ЕК за бездействие в вопросе предотвращения новых американских торговых пошлин. Он пояснил, что это было сказано в ответ на обвинения со стороны словацкой оппозиции.