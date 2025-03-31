Премьер Словакии Фицо назвал шуткой слова о критике со стороны главы ЕК
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его рассказ о критике со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был шуткой. Об этом он написал в социальной сети Facebook
По словам Фицо, на пресс-конференции он в ироничной форме сказал журналистам, что якобы получил резкое замечание от главы ЕК за бездействие в вопросе предотвращения новых американских торговых пошлин. Он пояснил, что это было сказано в ответ на обвинения со стороны словацкой оппозиции.
Фицо выразил надежду, что Урсула фон дер Ляйен поняла иронию, хотя, как отметил премьер, часть словацких СМИ и оппозиционных политиков, по его мнению, восприняли слова буквально.