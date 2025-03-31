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Премьер Словакии Фицо назвал шуткой слова о критике со стороны главы ЕК

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его рассказ о критике со стороны председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был шуткой. Об этом он написал в социальной сети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Фицо, на пресс-конференции он в ироничной форме сказал журналистам, что якобы получил резкое замечание от главы ЕК за бездействие в вопросе предотвращения новых американских торговых пошлин. Он пояснил, что это было сказано в ответ на обвинения со стороны словацкой оппозиции.

Фицо выразил надежду, что Урсула фон дер Ляйен поняла иронию, хотя, как отметил премьер, часть словацких СМИ и оппозиционных политиков, по его мнению, восприняли слова буквально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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