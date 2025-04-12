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FT: Трамп планирует создать запас металлов со дна Тихого океана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует создать запас критически важных металлов в глубоководных районах Тихого океана для противодействия Китаю, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Администрация Дональда Трампа разрабатывает указ, разрешающий складирование металла, найденного на дне Тихого океана, в попытке противостоять доминированию Китая в цепочках поставок минералов для батарей и редкоземельных элементов», – сообщает газета.

На морском дне, как поясняет FT, можно обнаружить «конкреции размером с картофелину» – образования, которые содержат никель, кобальт, медь и марганец, используемые в батареях, электропроводке или боеприпасах, а также следы редкоземельных элементов.

Белому дому имеет смысл сосредоточиться на глубоководной добыче полезных ископаемых, поскольку Китай все больше рассматривает эту сферу как «линию фронта в экономическом и военном соревновании с США», считает бывший начальник штаба советника по национальной безопасности США в первой администрации Трампа Александр Грей. Стратегический государственный резерв полиметаллических конкреций с морского дна поможет США догнать Пекин в «глобальной гонке за разведку богатого ресурсами дна Тихого океана», говорится в материале.

Из плана администрации Трампа следует, что запасы металлов создадут «большие объемы, готовые и доступные на территории США для использования в будущем». Эти запасы будут доступы в случае конфликта с Китаем, который ограничит импорт металлов и редкоземельных элементов, заявил один из собеседников газеты. При этом США, по данным FT, по-прежнему «в значительной степени» не участвуют в международных переговорах по добыче полезных ископаемых на морском дне. В частности, они не ратифицировали договор, который впервые установил правовую основу для этой деятельности, – Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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