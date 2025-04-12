FT: Трамп планирует создать запас металлов со дна Тихого океана
Президент США Дональд Трамп планирует создать запас критически важных металлов в глубоководных районах Тихого океана для противодействия Китаю, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«Администрация Дональда Трампа разрабатывает указ, разрешающий складирование металла, найденного на дне Тихого океана, в попытке противостоять доминированию Китая в цепочках поставок минералов для батарей и редкоземельных элементов», – сообщает газета.
На морском дне, как поясняет FT, можно обнаружить «конкреции размером с картофелину» – образования, которые содержат никель, кобальт, медь и марганец, используемые в батареях, электропроводке или боеприпасах, а также следы редкоземельных элементов.
Белому дому имеет смысл сосредоточиться на глубоководной добыче полезных ископаемых, поскольку Китай все больше рассматривает эту сферу как «линию фронта в экономическом и военном соревновании с США», считает бывший начальник штаба советника по национальной безопасности США в первой администрации Трампа Александр Грей. Стратегический государственный резерв полиметаллических конкреций с морского дна поможет США догнать Пекин в «глобальной гонке за разведку богатого ресурсами дна Тихого океана», говорится в материале.
Из плана администрации Трампа следует, что запасы металлов создадут «большие объемы, готовые и доступные на территории США для использования в будущем». Эти запасы будут доступы в случае конфликта с Китаем, который ограничит импорт металлов и редкоземельных элементов, заявил один из собеседников газеты. При этом США, по данным FT, по-прежнему «в значительной степени» не участвуют в международных переговорах по добыче полезных ископаемых на морском дне. В частности, они не ратифицировали договор, который впервые установил правовую основу для этой деятельности, – Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.