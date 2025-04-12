FT: Трамп планирует создать запас металлов со дна Тихого океана

Из плана администрации Трампа следует, что запасы металлов создадут «большие объемы, готовые и доступные на территории США для использования в будущем». Эти запасы будут доступы в случае конфликта с Китаем, который ограничит импорт металлов и редкоземельных элементов, заявил один из собеседников газеты. При этом США, по данным FT, по-прежнему «в значительной степени» не участвуют в международных переговорах по добыче полезных ископаемых на морском дне. В частности, они не ратифицировали договор, который впервые установил правовую основу для этой деятельности, – Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.