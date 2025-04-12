Оппозиция Польши провела марш в Варшаве
Оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) организовала марш в центре Варшавы по случаю 1000-летия Польского королевства, сообщает газета Wiadomosci.
По оценке мэрии, в мероприятии приняли участие около 20 000 человек.
В шествии участвовали председатель PiS Ярослав Качиньский и кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий, пишет «РИА Новости». Участники несли польские флаги и плакаты с политическими лозунгами.
Марш прошел по маршруту от площади Коперника до Замковой площади. На время мероприятия были перекрыты автомобильное движение и маршруты общественного транспорта.
Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не участвует в них, поскольку уже отработал два срока. Избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов.