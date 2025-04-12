«Хамас» отправил делегацию в Египет для переговоров о прекращении огня
Палестинское движение «Хамас» подтвердило отправку переговорной делегации в Каир для участия в консультациях о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление движения.
«Делегация "Хамас" во главе с Халилем аль-Хейей сегодня направилась в Каир по приглашению египетской стороны», – сообщили представители. В рамках консультаций планируется обсуждение возможного соглашения о прекращении огня с посредниками из Египта и Катара.
«Хамас» выразил готовность рассмотреть предложения, включающие в себя долговременное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и заключение сделки по обмену заложников.