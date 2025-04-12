«Хамас» отправил делегацию в Египет для переговоров о прекращении огня

«Делегация "Хамас" во главе с Халилем аль-Хейей сегодня направилась в Каир по приглашению египетской стороны», – сообщили представители. В рамках консультаций планируется обсуждение возможного соглашения о прекращении огня с посредниками из Египта и Катара.