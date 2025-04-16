Доля внешней торговли РФ в нацвалютах приблизилась к 80%
Доля внешней торговли России, осуществляемой в национальных валютах, достигла почти 80% в 2024 г. Это более чем в три раза превышает показатель 2020 г., когда доля таких расчетов составляла всего 25%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на правительственном часе в Совете Федерации.
«Всего в 2024 г. доля нашей торговли, проводимой в национальных валютах, составила 79,8%», – сообщил заместитель председателя правительства России.
По словам Оверчука, ключевым торговым партнером России остается Китай, где более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях. Со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля расчетов в национальных валютах достигает 93%, с Индией – 90%.
Вице-премьер подчеркнул, что ограничение доступа к основным резервным валютам и международным платежно-расчетным системам обнажило уязвимость современной экономики и подтолкнуло Россию к поиску альтернативных решений.
15 апреля стало известно, что показатели товарооборота РФ и КНР после рекорда пошли на спад в начале 2025 г. Влияние на это оказало снижение цен на энергоресурсы, высокая ставка ЦБ и банковские проблемы.