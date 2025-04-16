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Доля внешней торговли РФ в нацвалютах приблизилась к 80%

Ведомости

Доля внешней торговли России, осуществляемой в национальных валютах, достигла почти 80% в 2024 г. Это более чем в три раза превышает показатель 2020 г., когда доля таких расчетов составляла всего 25%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на правительственном часе в Совете Федерации.

«Всего в 2024 г. доля нашей торговли, проводимой в национальных валютах, составила 79,8%», – сообщил заместитель председателя правительства России.

По словам Оверчука, ключевым торговым партнером России остается Китай, где более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях. Со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля расчетов в национальных валютах достигает 93%, с Индией – 90%.

Вице-премьер подчеркнул, что ограничение доступа к основным резервным валютам и международным платежно-расчетным системам обнажило уязвимость современной экономики и подтолкнуло Россию к поиску альтернативных решений.

15 апреля стало известно, что показатели товарооборота РФ и КНР после рекорда пошли на спад в начале 2025 г. Влияние на это оказало снижение цен на энергоресурсы, высокая ставка ЦБ и банковские проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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