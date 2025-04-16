Доля внешней торговли РФ в нацвалютах приблизилась к 80%

Доля внешней торговли России, осуществляемой в национальных валютах, достигла почти 80% в 2024 г. Это более чем в три раза превышает показатель 2020 г., когда доля таких расчетов составляла всего 25%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на правительственном часе в Совете Федерации.