СФ продлил до 2027 года эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки

Совет Федерации (СФ) одобрил продление эксперимента по ограничению вывоза красной икры непромышленного изготовления с Камчатки до 1 августа 2027 г. Кроме того, его действие теперь распространяется на Чукотку и Хабаровский край. Соответствующий закон принят на пленарном заседании.