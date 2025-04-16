СФ продлил до 2027 года эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки
Совет Федерации (СФ) одобрил продление эксперимента по ограничению вывоза красной икры непромышленного изготовления с Камчатки до 1 августа 2027 г. Кроме того, его действие теперь распространяется на Чукотку и Хабаровский край. Соответствующий закон принят на пленарном заседании.
Инициатива была предложена группой сенаторов и депутатов под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Яцкина.
Запрет на авиаперевозку более 10 кг икры одним пассажиром за рейс действует на Камчатке с 1 ноября 2022 г. За это время эксперимент показал высокую эффективность: объемы незаконной транспортировки браконьерской икры существенно сократились.
«Расширение числа участников эксперимента и продление его срока позволят более четко определить эффективность вводимых мер по перекрытию канала доставки незаконно добытой лососевой икры к рынкам сбыта», – пояснили в пресс-службе СФ.
15 февраля сообщалось, что на Дальнем Востоке снизились цены на красную икру. Так, отпускные цены на икру горбуши начинались от 4500 руб./кг, икру кеты - от 5500 руб./кг.