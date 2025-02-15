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На Дальнем Востоке снизились цены на красную икру

Ведомости

Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке уменьшились по сравнению с декабрем 2024 г. В частности, на соленую икру горбуши цены в закупке у рыбаков снизились в 1,5 раза, на икру кеты - на 15%, следует из анализа Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Отпускные цены на икру горбуши начинаются от 4500 руб./кг, икру кеты - от 5500 руб./кг. Снижаются цены и в оптовом сегменте. Икра горбуши в Москве стоит на 1% дешевле до 8100 руб./кг, икра кеты - на 7% (в среднем 8000 руб./кг).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал, что на складах у рыбаков Дальнего Востока остался большой запас красной икры как соленой, так и мороженых ястыков. Он выразил готовность обеспечить спрос к Масленице, 23 февраля и 8 марта, а также заверил, что дефицита дальневосточной икры по доступным цены не будет. По словам Зверева, цены рыбаков традиционно летом и осенью находятся на пике, поскольку в это время идет интенсивный лов рыбы. К концу осени и началу зимы цены выходят на плато, а с конца января снижаются.

Он напомнил, что в период повышенного спроса активизируются поставщики нелегальной продукции и фальсификата, призвал потребителей приобретать икру у проверенных поставщиков и внимательно читать этикетку при ее покупке.

В ноябре 2024 г. ВАРПЭ сообщила, что в России улов лосося в прошлом году составил 235 400 т, что стало худшим результатом с 2005 г. Ассоциация предупредила, что низкий объем улова повлияет и на специфику цен. Если раньше более 60% вылова составляла горбуша, что позволяло ей быть «дешевым видом тихоокеанских лососей» и ее икры, то сейчас цены стали находиться в одном ценовом диапазоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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