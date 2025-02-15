На Дальнем Востоке снизились цены на красную икру

Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал, что на складах у рыбаков Дальнего Востока остался большой запас красной икры как соленой, так и мороженых ястыков. Он выразил готовность обеспечить спрос к Масленице, 23 февраля и 8 марта, а также заверил, что дефицита дальневосточной икры по доступным цены не будет. По словам Зверева, цены рыбаков традиционно летом и осенью находятся на пике, поскольку в это время идет интенсивный лов рыбы. К концу осени и началу зимы цены выходят на плато, а с конца января снижаются.