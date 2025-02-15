На Дальнем Востоке снизились цены на красную икру
Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке уменьшились по сравнению с декабрем 2024 г. В частности, на соленую икру горбуши цены в закупке у рыбаков снизились в 1,5 раза, на икру кеты - на 15%, следует из анализа Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Отпускные цены на икру горбуши начинаются от 4500 руб./кг, икру кеты - от 5500 руб./кг. Снижаются цены и в оптовом сегменте. Икра горбуши в Москве стоит на 1% дешевле до 8100 руб./кг, икра кеты - на 7% (в среднем 8000 руб./кг).
Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал, что на складах у рыбаков Дальнего Востока остался большой запас красной икры как соленой, так и мороженых ястыков. Он выразил готовность обеспечить спрос к Масленице, 23 февраля и 8 марта, а также заверил, что дефицита дальневосточной икры по доступным цены не будет. По словам Зверева, цены рыбаков традиционно летом и осенью находятся на пике, поскольку в это время идет интенсивный лов рыбы. К концу осени и началу зимы цены выходят на плато, а с конца января снижаются.
Он напомнил, что в период повышенного спроса активизируются поставщики нелегальной продукции и фальсификата, призвал потребителей приобретать икру у проверенных поставщиков и внимательно читать этикетку при ее покупке.
В ноябре 2024 г. ВАРПЭ сообщила, что в России улов лосося в прошлом году составил 235 400 т, что стало худшим результатом с 2005 г. Ассоциация предупредила, что низкий объем улова повлияет и на специфику цен. Если раньше более 60% вылова составляла горбуша, что позволяло ей быть «дешевым видом тихоокеанских лососей» и ее икры, то сейчас цены стали находиться в одном ценовом диапазоне.