Путин обсудил с султаном Омана ситуацию вокруг иранской ядерной программы

В рамках встречи Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. До этого россияне могли получать бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без оформления виз. Разрешенный срок пребывания на территории каждой из стран составляет до 30 дней «при каждом посещении», но не более 90 дней суммарно в течение календарного года.