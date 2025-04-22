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Путин обсудил с султаном Омана ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обсудил с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что эта тема затрагивалась в свете того, что Оман проявляет очень существенные усилия, направленные на поддержку переговорного процесса.

«И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе. И, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично», – пояснил Песков.

Журналисты также поинтересовались у представителя Кремля, может ли РФ играть роль посредника в этих переговорах.

«Всем хорошо известно, что Россия готова сделать все, что от нее зависит, и все, что возможно, чтобы способствовать плодотворному течению и завершению этих переговоров», – ответил Песков.

Встреча между Путиным и султаном Омана состоялась 22 апреля в Кремле. Это первая в истории двусторонних отношений встреча лидеров двух стран. Дипломатические отношения между Россией и Оманом были установлены 40 лет назад. Визит султана проходит на фоне переговоров по иранской ядерной программе, где Оман играет ключевую роль посредника между Ираном и США.

В рамках встречи Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. До этого россияне могли получать бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без оформления виз. Разрешенный срок пребывания на территории каждой из стран составляет до 30 дней «при каждом посещении», но не более 90 дней суммарно в течение календарного года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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