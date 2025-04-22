Путин обсудил с султаном Омана ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Президент РФ Владимир Путин обсудил с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что эта тема затрагивалась в свете того, что Оман проявляет очень существенные усилия, направленные на поддержку переговорного процесса.
«И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе. И, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично», – пояснил Песков.
Журналисты также поинтересовались у представителя Кремля, может ли РФ играть роль посредника в этих переговорах.
«Всем хорошо известно, что Россия готова сделать все, что от нее зависит, и все, что возможно, чтобы способствовать плодотворному течению и завершению этих переговоров», – ответил Песков.
Встреча между Путиным и султаном Омана состоялась 22 апреля в Кремле. Это первая в истории двусторонних отношений встреча лидеров двух стран. Дипломатические отношения между Россией и Оманом были установлены 40 лет назад. Визит султана проходит на фоне переговоров по иранской ядерной программе, где Оман играет ключевую роль посредника между Ираном и США.
В рамках встречи Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. До этого россияне могли получать бесплатные 14-дневные визы по прибытии на границу Омана. Теперь же соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без оформления виз. Разрешенный срок пребывания на территории каждой из стран составляет до 30 дней «при каждом посещении», но не более 90 дней суммарно в течение календарного года.