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Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»

Ведомости

Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор» братьев Андрея и Сергея Шнайдеров. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства внутренних дел страны.  

Шнайдеры также зарегистрировали в Польше компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice. По мнению польских властей, братья имеют в распоряжении финансово-экономические ресурсы, которыми якобы косвенно поддерживают российскую сторону в рамках спецоперации на Украине. Кроме того, это решение объясняется нахождением предпринимателей под санкциями Украины.

В министерстве пояснили, что включение в санкционный список Польши означает, что все средства и экономические ресурсы Шнайдеров будут заморожены, также они будут внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории республики является нежелательным.

В декабре 2024 г. польские власти внесли в санкционный список российского бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. МВД в своем решении ссылалось на расследование польского Агентства внутренней безопасности. В нем говорится, что Бойко «управляет компаниями, работающими на польском рынке краткосрочных кредитов, через команду менеджеров группы 4Finance», несмотря на отсутствие формальных связей с ними. В результате бизнесмен не может посещать Польшу, а его активы заморожены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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