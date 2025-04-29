Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»
Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор» братьев Андрея и Сергея Шнайдеров. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства внутренних дел страны.
Шнайдеры также зарегистрировали в Польше компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice. По мнению польских властей, братья имеют в распоряжении финансово-экономические ресурсы, которыми якобы косвенно поддерживают российскую сторону в рамках спецоперации на Украине. Кроме того, это решение объясняется нахождением предпринимателей под санкциями Украины.
В министерстве пояснили, что включение в санкционный список Польши означает, что все средства и экономические ресурсы Шнайдеров будут заморожены, также они будут внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории республики является нежелательным.
В декабре 2024 г. польские власти внесли в санкционный список российского бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. МВД в своем решении ссылалось на расследование польского Агентства внутренней безопасности. В нем говорится, что Бойко «управляет компаниями, работающими на польском рынке краткосрочных кредитов, через команду менеджеров группы 4Finance», несмотря на отсутствие формальных связей с ними. В результате бизнесмен не может посещать Польшу, а его активы заморожены.