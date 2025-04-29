Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»

В декабре 2024 г. польские власти внесли в санкционный список российского бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. МВД в своем решении ссылалось на расследование польского Агентства внутренней безопасности. В нем говорится, что Бойко «управляет компаниями, работающими на польском рынке краткосрочных кредитов, через команду менеджеров группы 4Finance», несмотря на отсутствие формальных связей с ними. В результате бизнесмен не может посещать Польшу, а его активы заморожены.