Польша ввела санкции против основателя Finstar Олега Бойко

По данным ТАСС, Бойко также находится под санкциями Украины и Австралии. В ноябре 2023 г. предприниматель был исключен из санкционного списка правительства Канады. Основания для введения и снятия санкций не раскрывались публично, писал Forbes. По данным издания, адвокаты Бойко настаивали на том, что он не имеет никакого бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властными структурами и государственными органами России, и не участвует в политических процессах.