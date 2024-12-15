Польша ввела санкции против основателя Finstar Олега Бойко
Польские власти внесли в санкционный список российского бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. Решение об этом 12 декабря принял министр внутренних дел республики Томаш Семоняк, пишет ТАСС.
МВД в своем решении ссылается на расследование польского Агентства внутренней безопасности. В нем говорится, что Бойко «управляет компаниями, работающими на польском рынке краткосрочных кредитов, через команду менеджеров группы 4Finance», несмотря на отсутствие формальных связей с ними. Бизнесмен не сможет посещать Польшу, а его активы заморозят, следует из решения.
По данным ТАСС, Бойко также находится под санкциями Украины и Австралии. В ноябре 2023 г. предприниматель был исключен из санкционного списка правительства Канады. Основания для введения и снятия санкций не раскрывались публично, писал Forbes. По данным издания, адвокаты Бойко настаивали на том, что он не имеет никакого бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властными структурами и государственными органами России, и не участвует в политических процессах.