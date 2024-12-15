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Польша ввела санкции против основателя Finstar Олега Бойко

Ведомости

Польские власти внесли в санкционный список российского бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. Решение об этом 12 декабря принял министр внутренних дел республики Томаш Семоняк, пишет ТАСС.

МВД в своем решении ссылается на расследование польского Агентства внутренней безопасности. В нем говорится, что Бойко «управляет компаниями, работающими на польском рынке краткосрочных кредитов, через команду менеджеров группы 4Finance», несмотря на отсутствие формальных связей с ними. Бизнесмен не сможет посещать Польшу, а его активы заморозят, следует из решения.

По данным ТАСС, Бойко также находится под санкциями Украины и Австралии. В ноябре 2023 г. предприниматель был исключен из санкционного списка правительства Канады. Основания для введения и снятия санкций не раскрывались публично, писал Forbes. По данным издания, адвокаты Бойко настаивали на том, что он не имеет никакого бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властными структурами и государственными органами России, и не участвует в политических процессах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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