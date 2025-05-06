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Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет в бундестаге 6 мая

Ведомости

Второй тур выборов канцлера Германии пройдет в бундестаге 6 мая. Он начнется в 15:15 по местному времени (16:15 мск), сообщает Der Spiegel.

Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, требующихся для избрания. Мерц стал первым со времен Второй мировой войны, кто провалил начальный тур выборов в канцлеры. После этого он принял решение вновь баллотироваться во втором туре.

С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его предполагавшейся победы в первом туре голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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