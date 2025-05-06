Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет в бундестаге 6 мая

С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его предполагавшейся победы в первом туре голосования.