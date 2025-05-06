Второй тур выборов канцлера ФРГ пройдет в бундестаге 6 мая
Второй тур выборов канцлера Германии пройдет в бундестаге 6 мая. Он начнется в 15:15 по местному времени (16:15 мск), сообщает Der Spiegel.
Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, требующихся для избрания. Мерц стал первым со времен Второй мировой войны, кто провалил начальный тур выборов в канцлеры. После этого он принял решение вновь баллотироваться во втором туре.
С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его предполагавшейся победы в первом туре голосования.