Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, атаковавший Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожила еще один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
За час до этого мэр сообщил об уничтожении четырех БПЛА, летевших на Москву.
В 19:30 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Также ограничения ввели на работу калужского аэропорта «Грабцево». Ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» были сняты к 19:50 мск.
Минобороны РФ сообщало 6 июня, что за последнюю неделю силы ПВО перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников, из которых 509 были сбиты вне зоны спецоперации. Также в течение недели российские военные сбили три управляемые ракеты «Нептун», две крылатые ракеты Storm Shadow, три снаряда реактивной системы залпового огня Vampire, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.