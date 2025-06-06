Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Минобороны РФ сообщало 6 июня, что за последнюю неделю силы ПВО перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников, из которых 509 были сбиты вне зоны спецоперации. Также в течение недели российские военные сбили три управляемые ракеты «Нептун», две крылатые ракеты Storm Shadow, три снаряда реактивной системы залпового огня Vampire, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.