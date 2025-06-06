За неделю силы ПВО нейтрализовали 1390 украинских беспилотников
За неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников. 509 из них – вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, в течение недели российские военные сбили три управляемые ракеты «Нептун», две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, три снаряда реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
В ночь на 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Атаки совершались с 20:00 мск 5 июня по 4:20 мск 6 июня.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь силами ПВО обнаружены и уничтожены 46 БПЛА, пострадавших нет. Утром 6 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах региона было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.