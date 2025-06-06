За неделю силы ПВО нейтрализовали 1390 украинских беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь силами ПВО обнаружены и уничтожены 46 БПЛА, пострадавших нет. Утром 6 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах региона было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.