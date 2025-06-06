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За неделю силы ПВО нейтрализовали 1390 украинских беспилотников

Ведомости

За неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 1390 украинских беспилотников. 509 из них – вне зоны спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, в течение недели российские военные сбили три управляемые ракеты «Нептун», две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, три снаряда реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

В ночь на 6 июня средства ПВО уничтожили 174 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». Атаки совершались с 20:00 мск 5 июня по 4:20 мск 6 июня.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что за ночь силами ПВО обнаружены и уничтожены 46 БПЛА, пострадавших нет. Утром 6 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах региона было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

На подлете к Москве за ночь сбиты 10 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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