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CNN: администрация Трампа готовится сократить финансирование Калифорнии

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа готовится значительно урезать федеральное финансирование для штата Калифорния. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала уточнили, что федеральные агентства могут приступить к отмене некоторых субсидий и грантов 6 июня. Ведомствам поручено определить, какие программы финансирования можно прекратить. По словам одного из источников, один из комитетов конгресса уже был проинформирован о возможной полной отмене исследовательских грантов для штата.

Телеканал напомнил, что в апреле Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования из-за участия трансгендерного спортсмена в спортивном мероприятии. Кроме того, американский президент неоднократно критиковал действия штата по ликвидации последствий лесных пожаров в январе 2024 г.

В ноябре 2024 г. губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что власти будут защищать интересы штата от любых незаконных действий администрации Трампа. Он указал, что не позволит нападать на борьбу с изменением климата, фундаментальные гражданские права, репродуктивную свободу и другие ценности жителей Калифорнии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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