CNN: администрация Трампа готовится сократить финансирование Калифорнии

Собеседники телеканала уточнили, что федеральные агентства могут приступить к отмене некоторых субсидий и грантов 6 июня. Ведомствам поручено определить, какие программы финансирования можно прекратить. По словам одного из источников, один из комитетов конгресса уже был проинформирован о возможной полной отмене исследовательских грантов для штата.