CNN: администрация Трампа готовится сократить финансирование Калифорнии
Администрация президента США Дональда Трампа готовится значительно урезать федеральное финансирование для штата Калифорния. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала уточнили, что федеральные агентства могут приступить к отмене некоторых субсидий и грантов 6 июня. Ведомствам поручено определить, какие программы финансирования можно прекратить. По словам одного из источников, один из комитетов конгресса уже был проинформирован о возможной полной отмене исследовательских грантов для штата.
Телеканал напомнил, что в апреле Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования из-за участия трансгендерного спортсмена в спортивном мероприятии. Кроме того, американский президент неоднократно критиковал действия штата по ликвидации последствий лесных пожаров в январе 2024 г.
В ноябре 2024 г. губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что власти будут защищать интересы штата от любых незаконных действий администрации Трампа. Он указал, что не позволит нападать на борьбу с изменением климата, фундаментальные гражданские права, репродуктивную свободу и другие ценности жителей Калифорнии.