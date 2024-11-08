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Губернатор Калифорнии готов защищаться от незаконных действий Трампа

Ведомости

Власти Калифорнии будут защищать интересы штата от любых незаконных действий новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети Х.

«Калифорния готова к борьбе. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши юридические ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий приходящей администрации Трампа», – подчеркнул Ньюсом.

Губернатор Калифорнии указал, что не позволит нападать на борьбу с изменением климата, фундаментальные гражданские права, репродуктивную свободу и другие ценности жителей штата.

5 ноября в США прошли президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В своей речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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