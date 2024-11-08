Губернатор Калифорнии готов защищаться от незаконных действий Трампа
Власти Калифорнии будут защищать интересы штата от любых незаконных действий новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети Х.
«Калифорния готова к борьбе. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши юридические ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий приходящей администрации Трампа», – подчеркнул Ньюсом.
Губернатор Калифорнии указал, что не позволит нападать на борьбу с изменением климата, фундаментальные гражданские права, репродуктивную свободу и другие ценности жителей штата.
5 ноября в США прошли президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В своей речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.